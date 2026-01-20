Vietato pareggiare: 34 gare senza X per la Roma, è la striscia più lunga di sempre

LAROMA24.IT – La Roma non è una squadra di compromessi. Lo si capisce facilmente dal modo in cui interpreta le partite, come decide di andarsi a fronteggiare faccia a faccia con chiunque sia l’avversario, qualunque sia il momento della partita. Il risultato è di una squadra che, in 28 partite stagionali tra campionato, Europa League e Coppa Italia, non è mai scesa a patti. Non ha, in sostanza, mai pareggiato. Una sequenza di 28 partite senza pareggi che, unita alla coda finale delle ultime 6 della passata stagione, porta la striscia complessiva a 34 gare. “Il pareggio non esiste”, pare sostenesse Pelé. Così anche per la Roma che l’ultimo pari l’ha visto ad aprile scorso quando il derby si chiuse sull’1-1, secondo pareggio consecutivo dopo quello, con lo stesso punteggio, di una settimana prima con la Juventus.

Da lì la Roma ha costruito una striscia di 34 partite consecutive con 23 vittorie, di cui 18 quest’anno, e 11 sconfitte (10 quelle arrivate in questa stagione). Nel 2012/13 la Roma aveva passato 4 mesi, con 17 gare nel mezzo, senza fermarsi mai sul pareggio, una serie che aveva superato le 16 partite consecutive senza pari del 2005/06. Record praticamente doppiato da quello attuale che ha stracciato anche il precedente più lungo della storia della Roma, risalente addirittura al periodo della guerra. 23 le gare che, nella stagione 42/43, videro la Roma uscire dal campo senza pareggi tra la sconfitta per 1-3 con l’Ambrosiana Inter fino alla sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Torino come ultimo atto della stagione. A questa sequenza, due anni più tardi, con la ripresa del campionato a carattere nazionale, si legherà anche la prima giornata della stagione 1945/46 aperta dalla vittoria per 1-0 con l’Anconitana firmata da Amedeo Amadei.

LE MAGGIORI SEQUENZE SENZA PAREGGI:

34 partite (dal 19/4/2025 a oggi)

24 gare (a cavallo tra le stagioni 1942/43 e la ripresa del 1945/46)

17 gare (stagione 2012/13)

16 gare (stagione 2005/06)