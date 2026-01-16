Torino-Roma a Chiffi: Mourinho lo definì il "peggior arbitro incontrato in carriera". Granata sempre sconfitti nei match contro le big

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro della sfida tra Torino e Roma , valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il fischietto della sezione di Padova incontrerà la formazione giallorossa per la tredicesima volta in carriera e il bilancio recita 7 vittorie (tre consecutive negli tre ultimi precedenti), un pareggio e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 4 maggio 2025, quando la Roma vinse 1-0 contro la Fiorentina grazie alla rete di Artem Dovbyk e ai miracoli di Mile Svilar. In quel match il classe '84 decise di graziare l'ammonito Moise Kean, il quale si liberò di Gianluca Mancini con una sbracciata ma l'arbitro scelse di non espellerlo. Da ricordare anche il clamoroso attacco di José Mourinho nei confronti di Chiffi al termine di un Monza 1-1 Roma del 3 maggio del 2023: "Giocare con il peggior arbitro incontrato in tutta la mia carriera è dura e io in questi anni ne ho visti tanti scarsi. Non ha inciso sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico e non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola all'ultimo minuto perché è stanco. Va a casa frustrato perché non dà il rosso a me, non gli ho dato l'opportunità. È un po' il limite di questa squadra: non abbiamo la forza che hanno altre società di dire 'Questo arbitro non lo vogliamo'. Io ho finito di allenare a 20/30 minuti dalla fine perché sapevo che altrimenti mi avrebbe espulso". Lo Special One fu squalificato per 10 giorni e ricevette una multa da 50.000 euro.

Negativo, invece, il rendimento del Torino con il direttore di gara: 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte in 11 incroci. La squadra granata è sempre uscita sconfitta nei match contro le big (3-4 contro la Lazio, 1-2 contro l'Atalanta, 4-2 contro la Juventus e 2-3 contro il Milan) e tra questi c'è anche una sfida con la Roma (28 novembre 2021), vinta dai giallorossi per 1-0 grazie al gol di Tammy Abraham. Tutti i successi dei piemontesi però sono arrivati in casa (2-1 contro il Chievo Verona, 1-0 contro il Genoa e 1-0 contro l'Empoli).

