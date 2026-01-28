Europa League: perché Malen, Vaz e Arena non possono essere schierati contro il Panathinaikos

Né Robinio Vaz, né Donyell Malen, né il giovane Antonio Arena possono essere schierati in Europa League. Il primo motivo è che non sono stati ovviamente inseriti nella lista dei 25 giocatori ("Lista A") consegnata dalla Roma alla UEFA a inizio stagione per la fase a campionato.

La Roma, come tutti i club, avrà la possibilità di aggiornare la sua lista UEFA solo al termine di questa prima fase, in vista dell'eventuale fase a eliminazione diretta (playoff o ottavi di finale). Il regolamento permette di effettuare un massimo di tre cambi tra la fase a campionato e quella successiva. Questi tre nuovi giocatori possono aver già giocato in competizioni UEFA per un altro club nella stessa stagione.

Per i giovani provenienti dal vivaio esiste una seconda lista, la "Lista B", che ha un numero illimitato di posti e può essere aggiornata fino a 24 ore prima di ogni partita. Per essere inserito, un giocatore deve essere nato dal 1° gennaio 2005 in poi ed essere stato tesserato con il club per un periodo ininterrotto di due anni a partire dal compimento del 15° anno di età. Antonio Arena, pur essendo un classe 2009, non può essere inserito in Lista B perché non ha ancora completato i due anni di militanza ininterrotta nel settore giovanile della Roma, requisito fondamentale per l'iscrizione, essendo stato acquistato soltanto la scorsa estate.

