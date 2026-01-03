Alla scoperta di Emanuele Lulli, alla prima tra i grandi. Dal Tor Tre Teste alla chiamata di Gasperini

LAROMA24.IT - Il salto dal Tor Tre Teste alla Roma dei grandi, la prima chiamata con i grandi in amichevole contro il NEOM e oggi la prima convocazione fra i grandi: Emanuele Lulli si sta facendo strada con la maglia giallorossa. Il giovane terzino nato il 17 agosto del 2007 si sta mettendo in mostra da tempo, ha iniziato nelle giovanili e ora si sta allenando spesso agli ordini di Gian Piero Gasperini. Un esterno fantasioso, destro di piede, creativo, impiegabile anche più alto sul campo, che ha fatto bene con tutti gli allenatori avuti fino a questo momento con la maglia giallorossa, da Falsini a Guidi.Antonio Rizzo nella Roma Under 15 lo ha impiegato a centrocampo, come mezz'ala. È stato Gianluca Falsini, invece, a spostarlo per la prima volta sulla corsia esterna, dove ha subito lasciato il segno.

Nel 2021 il passaggio in giallorosso, dopo essersi messo in mostra con la maglia del Tor Tre Teste: nella stagione 2024/2025 è arrivato lo Scudetto nella categoria under 17, con 17 presenze e un assist. Stefano Versari, suo primo allenatore, a Il Romanista ha raccontato: "Era un leader. Perché se non c’era lui in partita, i suoi compagni erano tristi. Arrivava lui e compariva il sorriso sul volto degli altri bambini! E ne parlo emozionato. Con lui era una festa". Nella stagione corrente ha già totalizzato 2 gol e 5 assist e l'anno scorso, nel settembre del 2024, ha firmato il suo primo contratto professionistico con la Roma, fino al 2027. In estate è arrivato anche l'esordio con la maglia della nazionale italiana, con l'Italia Under 19, nel match contro la Scozia.

Come Jacopo Mirra, altro giovane recentemente convocato fra i grandi per la prima prima volta, anche Lulli è gestito dall'agenzia di Pocetta, la GP Soccer and management, agente che cura gli interessi di Lorenzo Pellegrini.