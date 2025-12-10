Torna Feliciani dopo Roma-Verona: giallorossi imbattuti con 3 vittorie e un pareggio. Como sconfitto nell'unico precedente con l'arbitro in Serie A

Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro di Roma-Como , match in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valido per la quindicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Teramo incontrerà i giallorossi per la quinta volta in carriera e il bilancio è molto positivo: 3 vittorie (1-0 con il Genoa agli ottavi di Coppa Italia 2022/23, 3-0 contro l'Udinese nella Serie A 2024/25 e 2-0 contro l'Hellas Verona in questa stagione) e un pareggio (2-2 contro la Salernitana nell'annata 2023/24). L'ultimo precedente risale al 28 settembre ed è il successo casalingo contro gli scaligeri (quinta giornata di campionato) firmato da Artem Dovbyk e Matias Soulé: in questo match l'arbitro graziò Jean-Daniel Akpa Akpro, il quale era già ammonito e al minuto 33 fermò da dietro la ripartenza di Lorenzo Pellegrini. Il direttore di gara decise di non estrarre il cartellino rosso, ma l'allenatore del Verona capì la situazione e tolse il centrocampista all'intervallo.

Tre, invece, gli incroci tra Feliciani e il Como: 2 sconfitte (0-2 contro il Sudtirol nella Serie B 2022/23 e 3-1 contro il Napoli - unico incontro in Serie A - nella passata stagione) e una vittoria per 0-3 in casa del Lecco nel campionato cadetto 2023/24.

