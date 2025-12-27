Sos gol cercasi: era dal 1993/94 che la Roma non segnava così poco

LAROMA24.IT - In cima alla letterina scritta da Gasperini, spergiurando di essersi comportato al meglio e di avere intenzione di fare lo stesso da qui in avanti, c'è almeno un attaccante, se non due. Le parole dopo Juventus-Roma dell'allenatore, d'altronde, avevano mollato definitivamente gli ultimi appigli di equilibrio dialettico dopo quasi metà stagione. "È evidente che stiamo cercando di migliorarci e di potenziarci in quella zona del campo". Quella zona è l'attacco, per sineddoche il principale riferimento di quei 17 gol segnati appena, 6° peggior attacco della Serie A. Pari alla Fiorentina, per dire, punto più basso della classifica. Quanti il Cagliari o l'Udinese, meno di Sassuolo e Cremonese. Abbastanza per implorare un intervento dall'alto, quanto prima.

Un dato così basso, nelle prime 16 giornate, a Roma non veniva registrato da oltre 30 anni: era la stagione 1993/94, con Carlo Mazzone al timone, la seconda dall'apparizione ufficiale di Francesco Totti, Abel Balbo come principale finalizzatore che chiuderà la stagione con 13 reti segnate. Quella squadra, dopo l'1-1 con l'Inter alla 16a giornata, contava 15 reti segnate. Due in meno dello striminzito bottino attuale.

Nelle 31 stagioni che dividono l'attuale da quella che ferma il "record", soltanto in due occasioni la Roma era scesa sotto la soglia dei 20 gol segnati nelle prime 16 giornate. Entrambe recenti, quasi premonitrici del picco negativo attuale: 19 gol nel 2022/23, 18 un anno fa. Sarà Dybala, con 18 reti di cui 12 in campionato, il miglior marcatore stagionale della squadra targata 2022/23. Scettro, per così dire, che finì a Dovbyk lo scorso anno, con lo stesso gruzzoletto in Serie A (12 gol) e uno in meno (17) complessivamente. Oggi, in condizioni residuali, seppur per motivi diversi, sono entrambi fermi a 2 reti stagionali. Per questo, anche per questo, Gasperini è arrivato a gridare aiuto.

I GOL SEGNATI DALLA ROMA ALLA 16a GIORNATA DAL 1990/91 AD OGGI:

2025/26 17 gol fatti

2024/25 18

2023/24 28

2022/23 19

2021/22 24

2020/21 35

2019/20 29

2018/19 29

2017/18 28

2016/17 36

2015/16 30

2014/15 28

2013/14 31

2012/13 38

2011/12 21

2010/11 21

2009/10 25

2008/09 21

2007/08 31

2006/07 36

2005/06 23

2004/05 30

2003/04 33

2002/03 27

2001/02 24

2000/01 31

1999/00 30

1998/99 33

1997/98 26

1996/97 26

1995/96 20

1994/95 21

1993/94 15

1992/93 17

1991/92 17

1990/91 23