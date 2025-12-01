Roma innocua: contro il Napoli i dati di XG, tiri e distanza dalla porta peggiore della stagione

LAROMA24.IT – Come con Inter e Milan, la Roma subisce un gol durante il primo tempo e non riesce a segnare. Al contrario di quanto visto con Inter e Milan, però, ieri sera per la Roma non c’è neanche il sapore, in parte consolatorio, del rimpianto finale, se non per quel tiro di Baldanzi.

15 erano stati i tiri effettuati contro l’Inter, di cui 5 in porta, tra cui non compare, ad esempio, il pallone alzato oltre la traversa da Dovbyk da distanza ravvicinata, per citarne una. 19 contro il Milan, sempre 5 quelli dentro lo specchio, compreso stavolta il rigore di Dybala. Appena 8, invece, le conclusioni totalizzate ieri, di cui appena 2 all’interno dei pali difesi senza particolari sforzi da Milinkovic Savic. Entrambi i dati sono i più bassi dell’intera stagione romanista che, nella peggiore delle ipotesi, aveva calciato 8 volte contro la Fiorentina ma in quel caso il conteggio di quelli finiti in porta arrivava almeno a 3. Anche la distanza media dei tiri effettuati aiuta a rappresentare le difficoltà che ha avuto la formazione di Gasperini a perforare la struttura difensiva del Napoli: 20 metri è la distanza, in media, da cui la Roma ha calciato in porta, la più alta di tutta la stagione. Era stata di 14,4 contro l’Inter, quando era risultata pericolosa spesso su palla inattiva, di 17,2 metri nella sfida col Milan.

E a completare il quadro anche l’ormai famigerato dato di expected goal conferma quanto la Roma sia risultata innocua ieri. 0,6 è il dato più basso tra tutte le 18 gare stagionali fin qui disputate, tra campionato e Europa League, contro l’1,33 totalizzato dal Napoli ieri all’Olimpico. Contro Nizza, Midtjylland e Pisa, i punteggi fin qui più bassi della stagione, il calcolo si era fermato a 0,8.