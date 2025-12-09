La Roma ritrova Kovacs, l'arbitro della finale di Conference: giallorossi imbattuti, l'ultimo precedente lo 0-0 in casa della Real Sociedad

Sarà il romeno István Kovács l'arbitro di Celtic-Roma , partita valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. I precedenti tra il club giallorosso e il classe 84' della sezione di Carei sono molto positivi e fu proprio lui ad arbitrare la storica finale di Conference League 2021/22 contro il Feyenoord, vinta 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Si tratta di un profilo di altissimo livello: oltre all'ultimo atto della Conference League, Kovacs ha arbitrato sia la finale di Europa League 2023/24 tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen (vinta 3-0 dalla Dea) sia la finale di Champions League della passata stagione tra PSG e Inter (5-0 per i francesi).

In totale sono quattro gli incroci con il direttore di gara e il bilancio è di tre vittorie (0-2 contro il Braga nel 2020/21, 4-0 contro lo Zorya Lugansk nel 2021/22 e 1-0 contro il Feyenoord nel 2021/22) e un pareggio per 0-0 in casa della Real Sociedad, che valse l'accesso ai quarti di finale dell'Europa League 2022/23 dopo il 2-0 dell'andata e rappresenta anche l'ultimo incontro con la Roma.

Sono due, invece, i precedenti con il Celtic: una vittoria per 2-1 contro l'Astana nei preliminari di Champions League 2016/17 e una pesante sconfitta per 1-4 contro lo Sparta Praga nella fase a gironi dell'Europa League 2020/21.

LR24