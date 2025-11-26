Torna Massa dopo i 47 falli fischiati in Roma-Inter: i giallorossi non vincono con lui da 8 partite. Due anni fa l'ultima sconfitta del Napoli

Sarà Davide Massa l'arbitro di Roma-Napoli , big match valido per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 33esima volta in carriera e la squadra capitolina rappresenta la seconda più arbitrata alle spalle della Lazio (34 precedenti). Sarà la quinta sfida tra Roma e Napoli diretta da Massa e il bilancio è di una vittoria a testa (2-4 per i giallorossi nel 2018 e 1-0 per i partenopei nel 2024) e due pareggi (1-1 nel 2018 e 0-0 nel 2021).

In questa stagione il fischietto della sezione di Imperia ha diretto Roma-Inter (ultimo incrocio con Massa) e la partita, caratterizzata da ben 47 falli, si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri per 0-1 grazie alla rete di Bonny. Il rendimento dei giallorossi con il classe '81 è molto equilibrato: 10 successi, 12 pareggi e 10 sconfitte in 32 precedenti. Il trend però è pesantemente influenzato dalle prestazioni negative degli ultimi anni: la Roma non vince con Massa da ben 8 partite (3 pareggi e 5 sconfitte) e il successo più recente risale al 1° ottobre 2022 (Inter-Roma 1-2). Inoltre negli ultimi 4 incroci i giallorossi hanno incassato altrettanti ko.

28 i precedenti tra l'arbitro e il Napoli e il bilancio è nettamente positivo per i partenopei: 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Reduci da quattro risultati utili consecutivi, i campani non perdono con Massa da quasi due anni (Napoli-Inter 0-3 del 3 dicembre 2023).

LR24