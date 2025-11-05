Secondo incrocio per la Roma con Collu dopo la vittoria contro il Pisa. Udinese sconfitta nell'unico precedente con l'arbitro

Sarà Giuseppe Collu l'arbitro di Roma-Udinese , match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Il fischietto classe 90' della sezione di Cagliari dirigerà una partita dei giallorossi per la seconda volta in carriera: nell'unico incrocio, avvenuto in questa stagione, i capitolini vinsero 0-1 in casa del Pisa grazie alla rete di Matias Soulé. L'arbitro si rese protagonista di una prestazione sufficiente, ma resta qualche dubbio sul secondo gol annullato all'argentino per un tocco di mano involontario e molto vicino al corpo in area di rigore.

Un solo precedente anche con l'Udinese e risale allo scorso campionato: il bilancio però è negativo, dato che i friulani persero 2-0 contro il Torino in occasione della trentatreesima giornata di Serie A.

