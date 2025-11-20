Mai senza Koné: il romanista è l’unico centrocampista con il minutaggio al massimo in Serie A. Solo Xhaka come lui tra le top 4 dei primi 5 campionati europei

LAROMA24.IT – Alla terza sosta della stagione, il bilancio degli insostituibili si è ridotto a 24 giocatori in Serie A. Tra quelli che non hanno perso neanche un minuto dei 990, più recuperi, disputati finora nel campionato italiano, ci sono 11 portieri e 12 difensori. Oltre a un solo centrocampista: Manu Koné. Il francese arrivato alla Roma nell’estate del 2024 è infatti l’unico, dalla metà campo in su, ad aver giocato tutti i minuti fin qui della Serie A. Kalulu e Di Lorenzo, oltre a Gabbia nel Milan senza coppe, gli unici calciatori di movimento delle “big” ad avere un minutaggio massimo finora, escludendo i portieri, tra cui il romanista Svilar.



La cerniera con Cristante, sempre titolare ma sostituito in tre occasioni, rappresenta una delle fondamenta su cui Gasperini sta costruendo la sua Roma. Se l’ex centrocampista dell’Atalanta è tornato anche a ricoprire compiti più offensivi, d’assalto, Koné ha sempre agito nella coppia di mediani fin qui. Il riposo è arrivato principalmente in Europa per il classe 2001 e nazionale francese: nelle prime 4 gare della fase a campionato, Koné non ha mai giocato tutti i 90 minuti. Subentrato con Lille e Rangers, è stato sostituito nella ripresa e all’intervallo nelle altre due sfide contro Nizza e Viktoria Plzen.



Allargando lo sguardo all’Europa, il record di Koné viene eguagliato da altri 14 giocatori, centrocampisti o esterni offensivi, capaci di giocare fin qui tutti i minuti a disposizione. Tra questi, però, soltanto uno gioca in una squadra di alta classifica (considerando le prime 4 posizioni), nei principali campionati europei: si tratta di Granit Xhaka che fin qui ha fatto il pieno di minuti col Sunderland, attualmente 4° in Premier League. Gli altri, tra centrocampisti come Szoboszlai, Sano del Mainz in Bundesliga o Maxime Lopez (sì, quel Maxime Lopez…) ora capitano al Paris FC, sono stati sempre presenti ma in squadra che non sono ai vertici del proprio campionato. Nell’elenco figurano anche Semenyo del Bournemouth, Bowen del West Ham o Issa Soumaré del Le Havre che hanno il massimo dei minuti giocati addirittura da esterni offensivi.



TUTTI I CALCIATORI AL 100% DI MINUTI GIOCATI IN CAMPIONATO (ESCLUSI PORTIERI E DIFENSORI):



Serie A: Koné.



Premier League: Xhaka, Garner, Bowen, Anderson, Semenyo, Szoboszlai.



Bundesliga: Sano, Eggestein, Kaminski, Remberg.



Liga: Milla, Febas.



Ligue1: Maxime Lopez, Soumaré.

LR24