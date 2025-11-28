Gasperini per sistemare i…Conte: contro il tecnico del Napoli la media punti più bassa tra gli allenatori di Serie A

LAROMA24.IT - Poco più di un anno fa, il 3 novembre del 2024, Gasperini intralciò la corsa del Napoli, già primo in classifica all’epoca, vincendo 3-0 al ‘Maradona’. Un risultato storico anche per l’allenatore oggi alla Roma che, fino a quel momento, non aveva mai vinto in Serie A contro Antonio Conte. Domenica la situazione sarà ribaltata rispetto a un anno fa: gli onori di casa, stavolta, spetteranno a Gasperini che avrà anche il vantaggio di classifica dalla sua. E potrà, chissà (sappiamo che avete tolto una mano dallo smartphone o dal mouse…), migliorare uno score poco redditizio con Antonio Conte.

In 10 precedenti, infatti, sono solo 2 le vittorie di Gasperini: la prima risale addirittura a 19 anni fa, quando in Serie B il suo Genoa superò l’Arezzo per 3-0. La seconda, quella della scorsa stagione, si fece dunque attendere addirittura 18 anni. Le pieghe delle due carriere, di ascesa rapida per Conte, più lunga e tortuosa per Gasperini, ovviamente hanno il loro peso nella statistica. Tre volte, con Genoa e Palermo, Gasperini ha affrontato il Conte allenatore della Juventus cannibale di quegli anni. Risultato: 3 sconfitte su 3, due di misura ma tutte senza poter segnare neanche una rete. Altri 4 precedenti arrivano nel biennio di Conte all’Inter, quando l’Atalanta aveva già ingrossato il proprio status grazie al lavoro di Gasperini: due pareggi (entrambi per 1-1) e due vittorie dell’attuale tecnico del Napoli. Fino alla scorsa stagione, quando all’andata sorrise Gasperini (0-3 al Maradona come già detto) e al ritorno uscì felice Conte (2-3 al Gewiss Stadium). Il totale dunque recita di 10 confronti, con 2 vittorie per Gasperini, 2 pareggi e le restanti 6 a favore di Conte. Che rappresenta l’allenatore di Serie A contro cui Gasperini ha la media punti più bassa: soltanto 0,80 punti a partita di media, fatta eccezione per Chivu con cui però i precedenti sono appena due. In generale, tra gli allenatori affrontati più di 5 volte in carriera Conte è quello che ha concesso meno punti a Gasperini. Almeno fino a domenica.

LA MEDIA PUNTI DI GASPERINI CON GLI ALLENATORI IN SERIE A

Conte 0,80

Allegri 0,93

Spalletti 1,13

Italiano 1,20

Baroni 1,22

Sarri 1,32

Di Francesco 1,84

Nicola 2,33

Runjaic 2,33

Palladino 2,40

Gilardino 3

Grosso 3

Zanetti 3

QUELLI CON MENO DI 3 PRECEDENTI:

Chivu 0 (2 precedenti)

Vanoli 0,50 (2 precedenti)

Fabregas 1,50 (2 precedenti)

De Rossi 3 (un solo precedente)

Cuesta 3 (un solo precedente)

*Nessun precedente con Pisacane

LE SFIDE CON CONTE

2024/25

Atalanta-Napoli 2-3

Napoli-Atalanta 0-3

2020/21

Inter-Atalanta 1-0

Atalanta-Inter 1-1

2019/20

Atalanta-Inter 0-2

Inter-Atalanta 1-1

2013/14

Genoa-Juventus 0-1

Juventus-Genoa 2-0

2012/13

Palermo-Juventus 0-1

2006/07

Genoa-Arezzo 3-0 (Serie B)