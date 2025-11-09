Gasp a quota 10: da Wesley a Celik i giocatori della Roma andati in gol

LAROMA24.IT - 11 giornate di campionato e 4 di Europa League, 17 gol segnati e 9 subiti, un primo posto in classifica in Serie A con 24 punti conquistati: è la fotografia della Roma di Gian Piero Gasperini. Una Roma che prende forma, "cresce e ci crede" come dice il tecnico, acquisisce un'identità e prosegue nel percorso di crescita, migliorando anche i singoli. Se il tema principale nell'avvio di stagione giallorossa è cercare soluzioni in attacco, ponendo rimedio alla scarsa capacità di concretizzare rispetto alle occasioni create, Gasperini si gode la cooperativa del gol: sono ben 10 i giocatori che hanno già siglato una o più reti in questa stagione tra campionato ed Europa League. Dal primo di Wesley con il Bologna all'esordio all'Olimpico all'ultimo di Celik nella vittoria per 2-0 con l'Udinese. In attesa della crescita dei due centravanti e del rientro degli infortunati, Dybala e Bailey su tutti.
I giocatori andati in gol:
Wesley (Roma-Bologna)
Soulé (Pisa-Roma, Roma-Verona, Fiorentina-Roma, Rangers-Roma)
Pellegrini (Lazio-Roma, Rangers-Roma, Roma-Udinese)
Dovbyk (Roma-Verona, Roma-Parma)
Ndicka (Nizza-Roma)
Mancini (Nizza-Roma)
Hermoso (Roma-Parma)
Dybala (Sassuolo-Roma, Roma-Viktoria Plzen)
Cristante (Fiorentina-Roma)
Celik (Roma-Udinese)