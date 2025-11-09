Gasp a quota 10: da Wesley a Celik i giocatori della Roma andati in gol

LAROMA24.IT - 11 giornate di campionato e 4 di Europa League, 17 gol segnati e 9 subiti, un primo posto in classifica in Serie A con 24 punti conquistati: è la fotografia della Roma di Gian Piero Gasperini. Una Roma che prende forma, "cresce e ci crede" come dice il tecnico, acquisisce un'identità e prosegue nel percorso di crescita, migliorando anche i singoli. Se il tema principale nell'avvio di stagione giallorossa è cercare soluzioni in attacco, ponendo rimedio alla scarsa capacità di concretizzare rispetto alle occasioni create, Gasperini si gode la cooperativa del gol: sono ben 10 i giocatori che hanno già siglato una o più reti in questa stagione tra campionato ed Europa League. Dal primo di Wesley con il Bologna all'esordio all'Olimpico all'ultimo di Celik nella vittoria per 2-0 con l'Udinese. In attesa della crescita dei due centravanti e del rientro degli infortunati, Dybala e Bailey su tutti.

I giocatori andati in gol:

Wesley (Roma-Bologna)

Soulé (Pisa-Roma, Roma-Verona, Fiorentina-Roma, Rangers-Roma)

Pellegrini (Lazio-Roma, Rangers-Roma, Roma-Udinese)

Dovbyk (Roma-Verona, Roma-Parma)

Ndicka (Nizza-Roma)

Mancini (Nizza-Roma)

Hermoso (Roma-Parma)

Dybala (Sassuolo-Roma, Roma-Viktoria Plzen)

Cristante (Fiorentina-Roma)

Celik (Roma-Udinese)