Con Ayroldi il primo ko della Roma di Gasperini: giallorossi a secco di vittorie in trasferta

Sarà Giovanni Ayroldi l'arbitro di Cremonese-Roma , partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Zini. Il fischietto della sezione di Molfetta incontrerà i giallorossi per la seconda volta in stagione e con lui arrivò la prima sconfitta di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei capitolini (Roma 0-1 Torino). Il bilancio totale, invece, recita 3 vittorie, 1 pareggio e 2 ko: tutti i successi sono arrivati allo Stadio Olimpico, mentre in trasferta la Roma non ha mai vinto (Sassuolo 1-1 Roma e Fiorentina 2-1 Roma).

Sono cinque i precedenti tra il direttore di gara classe '91 e la Cremonese, ma è la prima volta che si incontrano in questa annata. In cinque gare i grigiorossi hanno ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte e l'unico match di Serie A risale al 4 gennaio 2023 (Cremonese 0-1 Juventus).

LR24