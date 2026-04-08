Roma-Pisa a Feliciani: giallorossi imbattuti in 5 precedenti

Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro diRoma-Pisa, match in programma venerdì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valido per la 31a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Teramo incontrerà i giallorossi per la sesta volta in carriera e il bilancio è molto positivo: 4 vittorie (1-0 con il Genoa agli ottavi di Coppa Italia 2022/23, 3-0 contro l'Udinese nella Serie A 2024/25, il 2-0 contro l'Hellas Verona e la vittoria sul Como in questa stagione) e un pareggio (2-2 contro la Salernitana nell'annata 2023/24). L'ultimo precedente risale al 15 dicembre, proprio nella vittoria casalinga contro la squadra di Fabregas firmata Wesley. Gara in cui la prestazione di Feliciani fu ritenuta comunque insufficiente per via di una cattiva gestione dei cartellini.

Per quanto riguarda il Pisa, Feliciani ha diretto una sola gara per i toscani: la sconfitta per 0-1 contro il Bologna del 2 marzo.

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