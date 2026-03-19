La Roma ritrova Sacchi dopo il ko di Udine: il bilancio resta positivo con i giallorossi

Sarà Juan Luca Sacchi l'arbitro della sfida tra Roma e Lecce, valida per la 30a giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Il fischietto di Macerata aveva arbitrato anche la gara di andata, con il successo giallorosso per 0-2 con le reti di Ferguson e Dovbyk. L'ultimo precedente stagionale, invece, risale alla sconfitta di Udine dello scorso febbraio.

Il classe '84 ha arbitrato la Roma in sette occasioni e il bilancio è positivo: due sconfitte (2-0 contro la Sampdoria nell'annata 2020/21 e contro l'Udinese in questa stagione) e cinque successi consecutivi, l'ultimo quello del Via del Mare.