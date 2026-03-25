Julian Brandt: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo la conferma di Malen, la Roma pensa a Julian Brandt per ricreare la coppia che ha illuminato il Westfalendstadion di Dortmund, costruendo un'intesa fatta di velocità, tecnica e tante giocate decisive (con i gol dell'olandese e gli assist del tedesco). A rendere il profilo ancora più interessante è anche la situazione contrattuale: Brandt va verso la scadenza e potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione, un’occasione che Frederic Massara sta valutando con attenzione. Classe 1996, tedesco di proprietà del Borussia Dortmund, con cui, dal 2019, ha collezionato 300 presenze, segnando 56 gol e fornendo 56 assist, diventando una bandiera giallonera, tanto che i tifosi, quando hanno saputo del mancato rinnovo, hanno contestato il club.

La carriera

Nato il 2 maggio 1996 a Brema, Julian Brandt è cresciuto nelle giovanili del SC Borgfeld, FC Oberneuland e VfL Wolfsburg, firmando nel gennaio del 2014 per il Bayer Leverkusen. Il talentino tedesco debutta solo qualche settimana dopo, il 15 febbraio 2014, subentrando al posto di un certo Son Heung-min (anche lui un pò di strada ne ha fatta) negli ultimi di spezzoni della partita persa contro lo Schalke 04, entrando, appena 3 giorni dopo, anche nella gara di Champions League contro il Psg, persa 4-0. Inizierà a giocare con maggiore continuità l'anno seguente, diventando un titolare tra il 2015 ed il 2016. Con il Bayer, fino al 2019, l'anno del passaggio a Dortmund, totalizzando 215 presenze, scandite da 42 gol e 52 assist. Nella stagione 2019/2020 firma con il Borussia per 25 milioni, arrivando a toccare, a soli 23 anni, una valutazione di 50 milioni (Transfermarkt). Qui si è progressivamente imposto come uno dei punti di riferimento offensivi della squadra, diventando un elemento chiave per creatività e produzione offensiva, soprattutto grazie al suo contributo in termini di assist e partecipazione alla manovra. Con il passare degli anni ha assunto sempre più responsabilità tecniche, risultando spesso decisivo nelle fasi di costruzione e rifinitura del gioco.

Le carattersitiche tecnico-tattiche

Brandt è un trequartista moderno, estremamente duttile: può agire da numero 10, da mezzala offensiva o da esterno che si accentra. Da giovane talento offensivo puro, nel tempo ha imparato ad abbassarsi di qualche metro, diventando un vero e proprio regista avanzato, capace di gestire i ritmi oltre che rifinire l’azione. Il suo punto di forza principale, infatti, è proprio la visione di gioco, che gli permette di trovare linee di passaggio difficili e creare occasioni per i compagni. È molto abile nel muoversi tra le linee, nel giocare nello stretto e nel gestire i tempi dell’azione. Tecnicamente pulito, dispone di un buon controllo orientato e di una conduzione elegante, più basata sull’intelligenza che sull’esplosività. Non è un giocatore particolarmente rapido, ma compensa con letture, qualità e capacità di smarcamento. Sa anche rendersi pericoloso in zona gol, grazie a inserimenti e conclusioni dalla distanza.





