Il meglio deve ancora venire: in 14 stagioni in A, 12 volte Gasperini ha confermato o migliorato la classifica che aveva alla 26ª

LAROMA24.IT - All'arrivo di Gasperini i timori erano sui tempi di assorbimento necessari tra le richieste del tecnico e la trasformazione della squadra. La Roma, invece, da subito si è mostrata competitiva, al punto da ritrovarsi alla 26ª giornata con una classifica che non la obbliga, come successo più volte negli ultimi anni, a tabelle particolarmente ambiziose per raggiungere la piazzola desiderata. In più, ora viene il bello almeno a dar retta alla storia di Gasperini.

Su 14 stagioni concluse in Serie A, il tecnico romanista per 12 volte ha confermato o migliorato la classifica che aveva alla 26ª giornata. Decisamente di più, ben 8, le occasioni in cui le squadre di Gasperini sono salite sui pedali nei rettilinei finali di campionato: la più clamorosa nel 2018/19 quando passò dall'8° posto della 26ª giornata, con 41 punti, al 3° finale. "La lotta per la Champions si deciderà all'ultimo", va ripetendo sempre più spesso l'allenatore a chi gli chiede previsioni. E pare di buon auspicio, dato che nella seconda metà di stagione i frutti del lavoro gli hanno offerto sempre, o quasi, sapori più dolci. È successo più volte all'Atalanta, dove ad inizi complicati facevano da contrappeso gironi di ritorno a grandi falcate. Solo nel 2021/22 ha peggiorato la sua posizione nel finale, passando da 5° all'8° posto finale con un quarto di finale di Europa League, fin lì storico, disputato. Due volte ha confermato l'ottima posizione che già custodiva alla 26ª giornata: nella passata e nella prima stagione a Bergamo, quando finì rispettivamente dov'era, al 3° e al 4° posto.

Trend che si conferma anche al Genoa nei suoi 5 anni di Serie A, divisi tra la prima e la seconda esperienza in rossoblu. Grafico in crescita nelle stagioni 2015/16 e 2014/15, quando migliorò da un 14° e 7° posto per finire, rispettivamente, 10° e 6°. Confermò la sua posizione nel 2009/10 (9° sia alla 26a che alla fine) e nel 2008/09 (5° era e 5° rimase fino all'ultimo). Scivolò dall'8° al 10° posto con il Genoa neopromosso del 2007/08. In pratica, da 10 anni emerge una certificazione di garanzia del lavoro di Gasperini: 7 volte nelle ultime 10 stagioni ha migliorato la posizione che aveva alla 26a, in due occasioni non l'ha potuto fare perché, sostanzialmente, era già ben al di sopra delle aspettative. Abbastanza per convincersi che il meglio debba ancora venire.

I DATI DI GASPERINI NELLE STAGIONI IN SERIE A:

= Atalanta 2024/25 54 punti alla 26a (3°) – 74 punti alla 38a (3°)

+ Atalanta 23/24 46 punti (5°) – 69 punti (4°)

+ Atalanta 22/23 42 punti (7°) – 64 punti (5°)

- Atalanta 21/22 45 punti (5°) – 59 punti (8°)

+ Atalanta 20/21 49 punti (5°) - 78 punti (3°)

+ Atalanta 19/20 51 punti (4°) – 78 punti (3°)

+ Atalanta 18/19 41 punti (8°) - 69 punti (3°)

+ Atalanta 17/18 38 punti (8°) – 60 punti (7°)

= Atalanta 16/17 51 punti (4°) - 72 punti (4°)

+ Genoa 15/16 28 punti (14°) – 46 punti (10°)

+ Genoa 14/15 40 punti (7°) - 59 punti (6°)

= Genoa 09/10 38 punti (9°) – 51 punti (9°)

= Genoa 08/09 45 punti (5°) - 68 punti (5°)

- Genoa 07/08 35 punti (8°) – 48 punti (10°)