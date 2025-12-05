Zufferli per Cagliari-Roma: tre vittorie e un ko per i giallorossi, l'ultima volta contro il Bologna ad inizio stagione

Ci sarà Luca Zufferli a dirigere il match tra Cagliari e Roma valido per il quattordicesimo turno di campionato. Trentacinquenne della sezione di Udine, l'arbitro friulano ha già arbitrato quattro volte la Roma, l'ultima nella prima giornata di campionato allo Stadio Olimpico contro il Bologna.

Gli altri tre precedenti risalgono alla passata stagione, per un bilancio totale di tre vittorie e una sconfitta sotto la sua direzione di gara. Il primo incrocio è stato la sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Empoli della passata stagione. Poi tre vittorie di fila: il 3-1 all'Olimpico contro il Genoa, l'1-0 con rigorino a Venezia e appunto l'1-0 contro il Bologna di inizio stagione, con il primo gol in giallorosso di Wesley.

Sei invece i precedenti di Zufferli contro il Bologna, con due vittorie e quattro sconfitte.