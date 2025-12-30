Atalanta-Roma a Fabbri: prima stagionale con i giallorossi. Positivo il bilancio

Sara Michael Fabbri il fischietto di Atalanta-Roma, match in programma sabato sera alle 20:45. Per il direttore di gara sarà il primo incrocio stagionale con i giallorossi di Gasperini. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando la Roma di Ranieri vinse in casa dell'Inter grazie al gol di Soulè, una sfida in cui non mancarono le polemiche sponda nerazzurra per il mancato calcio di rigore su un contatto tra Ndicka e Bisseck. In totale Fabbri ha diretto la Roma in 18 partite (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) ed è la quarta squadra più arbitrata in carriera. I giallorossi, inoltre, sono imbattuti da 4 partite di fila sotto la sua direzione.