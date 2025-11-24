Da Wesley a Ferguson: sono 11 i giocatori della Roma andati in gol in questa stagione

LAROMA24.IT - Dopo 12 giornate è la Roma di Gian Piero Gasperini la capolista solitaria della Serie A. Il 3-1 in casa della Cremonese, infatti, ha proiettato i giallorossi a quota 27 punti in classifica. Una vittoria significativa anche perché ha visto il primo gol in maglia Roma di Evan Ferguson, la cui rete certifica una cosa: la banda Gasperini è una vera e propria cooperativa del gol. Sono ben 11, infatti, i giocatori che hanno già siglato una o più reti in questa stagione tra campionato ed Europa League. Dal primo di Wesley con il Bologna all'esordio all'Olimpico, fino a quello dell'irlandese di ieri pomeriggio. Ecco tutti i giocatori andati in gol.

I giocatori andati in gol:

Wesley (Roma-Bologna, Cremonese-Roma)

Soulé (Pisa-Roma, Roma-Verona, Fiorentina-Roma, Rangers-Roma, Cremonese-Roma)

Pellegrini (Lazio-Roma, Rangers-Roma, Roma-Udinese)

Dovbyk (Roma-Verona, Roma-Parma)

Ndicka (Nizza-Roma)

Mancini (Nizza-Roma)

Hermoso (Roma-Parma)

Dybala (Sassuolo-Roma, Roma-Viktoria Plzen)

Cristante (Fiorentina-Roma)

Celik (Roma-Udinese)

Ferguson (Cremonese-Roma)