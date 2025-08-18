JONATHAN ROWE: chi è? (VIDEO)

LR24.IT - Un esterno sinistro in grado di portare dinamismo e qualità: è questo l'obiettivo della Roma in queste ultime due settimane di mercato. Così, sfumato Jadon Sancho, l'ultimo nome in orbita giallorossa è quello di Jonathan Rowe, esterno inglese dell'Olimpique Marsiglia.

LA CARRIERA - Nato a Londra il 30 aprile del 2003, Rowe inizia a giocare a calcio all'età di 10 anni con le giovanili del Wembley. Soltanto un anno dopo viene acquistato dal più prestigioso Norwich, dove trascorrerà tutta la trafila giovanile. Nell'ottobre del 2021 firma il suo primo contratto da professionista, e soltanto un mese dopo entra in pianta stabile in prima squadra, con la quale esordisce in Premier League il 18 dicembre del 2021 nella sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace, diventando il più giovane esordiente della storia del Norwich. In questa prima stagione da professionista, che culminerà con la retrocessione in Championship dei giallo-verdi, colleziona 13 presenze e 1 assist. La stagione successiva (2022-2023) sarà amara per l'esterno, costretto a saltare quasi l'intera annata per via di un infortunio alla caviglia che lo costingerà ai box per 9 mesi. L'anno seguente, però, arriva la definitiva esplosione grazie ai 12 gol e 2 assist in campionato che non bastano però per la promozione in Premier del Norwich. La buona stagione convince il Marsiglia a puntare si di lui ed investire 15 milioni di euro. Luci ed ombre nella sua prima stagione in Francia, dove colleziona 30 presenze tra campionato e coppa, di cui solo 6 dal primo minuto, e 3 reti.

Stabilmente nel giro della Nazionale U21 inglese, con la quale questa estate si è laureato campione d'Europa: proprio di Rowe la rete del 3-2 in finale contro la Germania durante i tempi supplementari. Questa stagione non è partita maniera positiva per lui: nella sconfitta di esordio contro il Rennes, in cui Rowe è partito dall'inizio, è stato protagonista di un acceso diverbio con il compagno di squadra Rabiot. Secondo quanto riportato dalla Francia, per separare i due é stato necessario l'intervento di Zerbi e anche di Benatia.

LE CARATTERISTICHE - Di piede destro, alto 173 cm, Rowe ama agire lungo la corsia mancina. Giocatore dotato di grande rapidità e frequenza di passo, oltre che di un dribbling fulminante. Come caratteristiche può ricordare Ademola Lookman, ma rispetto all'atalantino spicca per la sua maggiore duttilità. De Zerbi, infatti, lo ha impiegato, oltre che da ala sinistra, anche come trquartista e punta centrale.