JAN ZIOLKOWSKI: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo l'arrivo di Ghilardi, la Roma è alla ricerca di un altro difensore. L'ultimo nome in orbita giallorossa è quello di Jan Ziółkowski, giovane centrale del Legia Varsavia per il quale i giallorossi hanno già avviato le trattative con il club polacco.

LA CARRIERA - Nato a Varsavia il 5 giugno del 2005, Ziółkowski comincia la carriera nel settore giovanile del Polonia Varsavia. Nel 2022 viene notato dal più prestigioso Legia, che lo fa crescere nella seconda squadra dove nel giro di due stagioni colleziona 41 presenze e due gol in tutte le competizioni. L'esordio in prima squadra arriva il 5 maggio 2024 nella sfida contro il Radomiak Radom. L'anno successivo gioca in pianta stabile con i grandi, collezionando 28 presenze in tutte le competizioni, di cui 18 da titolare, condite da due gol e due assist. A fine anno arriva anche il primo trofeo, la Coppa Nazionale vinta contro il Pogon Szczecin, match in cui Ziółkowski subentra nella ripresa. La scorsa annata arriva anche l'esordio europeo in Conference League. In questa stagione, invece, ha già raccolto 4 presenze tra campionato, supercoppa polacca e preliminari di Europa League. Ziółkowski ha giocato con le nazionali giovanili polacche Under-18, Under-19 ed Under-20.

LE CARATTERISTCHE - Ziółkowski è un difensore centrale dalla stazza importante, in virtù dei suoi 194 cm. Destro naturale, alla statura abbina una discreta velocità, un ottimo tempismo negli interventi oltre che una buona tecnica di base. Il suo valore attuale si aggira intorno ai 4 milioni di euro.