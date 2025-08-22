Gasperini all'esame di Italiano: solo con Conte e Allegri ha fatto meno punti tra i tecnici di Serie A

LAROMA24.IT – Al primo giorno di scuola all’Olimpico, Gasperini si ritroverà il test di Italiano, tra le materie più complesse degli ultimi anni per il nuovo allenatore della Roma. Perché tra tutti i tecnici della prossima Serie A affrontati almeno 10 volte, pochi l'hanno fatto sudare come quello del Bologna ora e prima alla Fiorentina e allo Spezia. Un paio, per l'esattezza. Conte e Allegri, infatti, hanno uno score maggiore, in termini di media punti, con Gasperini. Ma per gli attuali allenatori di Napoli e Milan pesa la differenza di potenziale con cui in carriera hanno affrontato il tecnico più esperto della Serie A, pronto a tagliare il traguardo delle 600 panchine nel massimo campionato proprio sabato sera.

Italiano, invece, gli ha dato il prurito nonostante squadre con ambizioni inferiori rispetto all'Atalanta che Gasperini aveva scolpito negli anni. Nel dettaglio: 14 sfide con la metà vinte dall'allenatore del Bologna, 3 pareggi e 4 successi per Gasperini. Il bollettino peggiore fu nei due anni di Italiano alla Fiorentina, quando in 9 confronti soltanto 2 volte uscì sorridente il tecnico ora alla Roma. Addirittura 6 i trionfi di Italiano quando era alla guida della viola, eliminato però con un pesante 4-1, dopo lo 0-1 dell'andata, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia che poi vedrà l'Atalanta arrendersi all'Olimpico davanti alla Juventus, di Allegri. Anche nella passata stagione i percorsi di Gasperini e Italiano si sono intrecciati in Coppa Italia, col passaggio del turno del Bologna che poi porterà a casa il trofeo. 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nell'ultimo confronto in ordine cronologico, tra Bologna e Atalanta: il 2-0 firmato tutto nei primi 35' da Retegui e Pasalic.

Tra gli altri bilanci, invece, i 21 confronti di Gasperini con Sarri, con cui quest'anno si giocherà il derby, hanno un bilancio pressoché in equilibrio: 6 successi, 8 pareggi e 7 sconfitte. Allegri e Pioli gli allenatori più sfidati, con 29 e 27 confronti rispettivamente, mentre sono 6 gli allenatori della prossima Serie A con cui Gasperini è ancora imbattuto.

GASPERINI CONTRO GLI ALLENATORI DI SERIE A:

Conte, 10 gare: 0,80 punti di media (6 sconfitte)

Allegri, 29 gare: 0,97 punti di media (13 sconfitte)

Italiano, 14 gare: 1,07 punti di media (7 sconfitte)

Sarri, 21 gare: 1,24 punti di media (7 sconfitte)

Pioli, 27 gare: 1,26 punti di media (11 sconfitte)

Baroni, 8 gare: 1,38 punti di media (3 sconfitte)

Fabregas, 2 gare: 1,5 punti di media (1 sconfitta)

Di Francesco, 19 gare: 1,84 punti di media (4 sconfitte)

Runjaic, 2 gare: 2 punti di media (0 sconfitte)

Juric, 11 gare: 2,09 punti di media (2 sconfitte)

Tudor, 4 gare: 2,25 punti di media (1 sconfitta)

Nicola, 11 gare: 2,27 punti di media (0 sconfitte)

Gilardino, 3 gare: 3 punti di media (0 sconfitte)

Vieira, 1 gara: 3 punti di media (0 sconfitte)

Zanetti, 7 gare: 3 punti di media (0 sconfitte)

Grosso, 1 gara: 3 punti di media (0 sconfitte)

Chivu, 1 gara: 0 punti di media (1 sconfitta)

*Pisacane e Cuesta mai affrontati.