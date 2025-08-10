FRANCULINO DJÙ: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - L'obiettivo della Roma è quello di rinforzare il reparto offensivo: Massara è alla ricerca di un giocatore in grado di portare qualità e gol alla squadra di Gasperini. L'ultimo nome in orbita giallorossa è quello di Franculino Djù, classe 2004 attualmente al Midtjylland.

LA CARRIERA - Franculino Djù nasce a Bissau (in Guinea-Bissau) il 28 giugno 2004. Ben presto si trasferisce in Portogallo, dove muove i primi passi tra l'Olivais e il Deportivo Moscavide. Qui viene notato dal Benfica, che lo preleva nel 2019 per farlo crescere nel proprio settore giovanile. E con le "Aquile" fa bene fin da subito: all'esordio con la formazione Under 17 segna 4 gol in appena sei presenze. L'anno successivo sono sei gol in sole due apparizioni. Ma l'exploit arriva nel 2022, quando vince la Uefa Youth League con la squadra di Lisbona, competizione nella quale colleziona due presenze e un assist. Nel 2023 viene ingaggiato a parametro zero dai danesi del Midtjylland. Alla prima stagione in Danimarca fa subito bene, mettendo a referto 11 gol in 27 presenze in campionato e facendo il suo esordio nei preliminari di Conference League, dove segna 5 gol in 3 partite. Si conferma su buoni livelli la stagione seguente: in campionato sono 11 gol e tre assist in 28 presenze, e arriva anche l'esordio in Europa League, dove segna nella fase a gironi contro il Maccabi Tel Aviv. In questa annata arriva l'esordio nei preliminari di Champions League, e anche qui Franculino si fa notare: 3 gol e 3 assist in 6 presenze. La stagione attuale è partita subito con il botto: già 5 gol in due partite di campionato, a cui si aggiunge una rete messa a segno nei preliminari di Europa League contro il Fredrikstad.

LA NAZIONALE E LA NUMERO 3 - Nonostante il passaporto portoghese, Franculino ha scelto di giocare per la nazionale della Guinea-Bissau. A suon di gol si conquista la convocazione per la Coppa d'Africa del 2023. La competizione andrà male per la sua nazionale, ma Franculino verrà ricordato per l'eccentrico numero di maglia: un attaccante che in nazionale ha scelto di giocare con la numero 3.

LE CARATTERISTICHE - Franculino Djù può ricoprire il ruolo di ala sinistra ma all'occorrenza anche di punta centrale, vista la sua prolificità sotto porta. Giocatore dalla stazza importante, 186 centimetri di altezza. Nonostante la statura dimostra una grande rapidità nel breve e un'ottima tecnica individuale. Mancino naturale, Franculino è un attaccante capace di segnare in tutti i modi: sia partendo da lontano sia dall'interno dell'area di rigore. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 13 milioni.