Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì il fischietto di Roma_Cagliari, match in programma domenica alle ore 16. Si tratta del secondo precedente con i giallorossi in questa stagione, il primo in Serie A. Il fischietto infatti aveva arbitrato il quarto di finale di Coppa Italia perso contro il Milan. Il bilancio totale parla di 5 vittorie e 3 sconfitte per i giallorossi.

