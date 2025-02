Roma-Monza a Maresca: il fischietto torna in campo dopo 6 mesi. 18 i precedenti con i giallorossi

Sarà Fabio Maresca l'arbitro di Roma-Monza, sfida in programma lunedì sera alle 20:45. Il fischietto della sezione di Napoli torna ad arbitrare dopo 6 mesi di stop. Era stato fermato ad inizio agosto per le accuse in Kuwait di presunte minacce di morte a un giocatore.

Sono 18 i precedenti con i giallorossi: 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L'ultima volta che ha arbitrato la Roma fu lo scorso 22 aprile, con la squadra di De Rossi sconfitta in casa dal Bologna. Tante le polemiche con la squadra capitolina soprattutto ai tempi di José Mourinho, che dopo un Roma-Inter tuonò contro l'arbitro napoletano: "I cartellini gialli sembravano scelti: i due centrali Mancini e Ndicka e i due di centrocampo Paredes e Cristante. Mi dispiace che l’arbitro non abbia avuto rispetto dei miei calciatori perché l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Ndicka e Mancini dimostra tutto".