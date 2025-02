Sarò Marco Piccinini della sezione di Forlì il fischietto di Milan-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Nessun precedente con i giallorossi in questa stagione, l'ultimo risale allo scorso anno, ovvero la vittoria per 4-1 in casa del Monza. Il bilancio totale parla di 5 vittorie e due sconfitte per i giallorossi. Celebre il precedente di due stagioni fa in casa della Cremonese, quando Mourinho si scagliò contro il IV uomo Serra con strascichi anche in Procura Federale.