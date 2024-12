Torna Chiffi dopo un anno e mezzo, l'arbitro "tecnicamente orribile" con cui la Roma non vince dal 2021

Risale all'1-1 a Monza ormai un anno e mezzo fa l'ultimo precedente di Daniele Chiffi con la Roma. "Io penso che l'arbitro non ha avuto grandi influenze sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco all'ultimo minuto", il giudizio di José Mourinho sul fischietto di Padova che, in 9 precedenti con la Roma, ha uno score di 4 vittorie giallorosse, 4 sconfitte e un solo pareggio. Con lui, però, i giallorossi non esultano da 4 partite consecutive e oltre 3 anni: era il 28 novembre 2021, infatti, quando la Roma superò in casa il Torino per 1-0. Da lì 2 sconfitte, con Milan e Atalanta, e il pareggio a Monza.

12, invece, i precedenti del Lecce con Chiffi che producono un bilancio di 3 vittorie, due in Serie B e una addirittura in Lega Pro nel 2012, 2 pareggi e 7 sconfitte, di cui l'ultima nel match più recente arbitrato, lo 0-1 del Verona al 'Via del Mare' lo scorso 10 marzo.

LR24