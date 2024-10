Hiljemark ritrova Juric: quei fugaci incroci tra mister Ivan e il centrocampista svedese

Giovedi pomeriggio la Roma sarà impegnata contro l'Elfsborg nella seconda giornata di Europa League. Alla guida degli svedesi c'è Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del calcio italiano e di Ivan Juric. L'ex centrocampista svedese arriva in Italia nel 2015, quando il Palermò lo acquista dal PSV. Dopo una stagione e mezza in rosanero, lo preleva il Genoa durante il calciomercato invernale nel 2017.

E qui si incrocia con Ivan Juric, alla sua prima esperienza sulla panchina del Grifone: il "matrimonio" tra i due dura però appena 4 partite, perchè il tecnico croato verrà esonerato da Preziosi il 16 febbraio 2017 dopo la sconfitta per 5-0 sul campo del Pescara. Quattro gare in cui l'attuale tecnico della Roma puntò forte su Hiljemark, che fu scherato 3 volte dal primo minuto e una volta a gara in corso, trovando anche il gol all'esordio con la Fiorentina. Juric fu poi richiamato sulla panchina rossoblu nell'aprile 2017, alla 32esima giornata, ma questa seconda esperienza non fu positiva per Hiljemark: in 7 partite, lo svedese fu utilizzato in appena 4 gare, di cui solo una dal primo minuto.

Nella stagione successiva, nel 17-18, Hiljemark passa in prestito al Panathinaikos, tornando poi a gennaio ma non incrociando Juric (esonerato a novembre).

I due, però, condivideranno l'esperienza genoana anche nella stagione 2018-19, quando Juric ad ottobre fu chiamato per la terza volta sulla panchina rossoblu. Anche in questo caso, lo svedese non trovò molto spazio: 5 presenze (di cui 3 da titolare) su 7 partite. Juric verrà poi sollevato dall'incarico appena due mesi dopo.

16/17 – 8 presenze su 11 partite con Juric (4 da titolare e 4 da subentrato)

18/19 – 5 presenze su 7 partite con Juric (3 da titolare e 2 da subentrato)