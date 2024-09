4 vittorie su 4 con Giua, l'arbitro dal rigore facile: ne ha fischiati 5 nei precedenti con la Roma

Ingegnere di Sassari, Antonio Giua troverà la Roma per la 5a volta nella sua carriera, la prima in questa stagione. Fin qui 4 vittorie su 4, con l'ultima nello 0-3 a Frosinone dello scorso febbraio. Prima erano arrivati i successi, tutti casalinghi, con Udinese, Fiorentina e Spal. La curiosità è che, fatta eccezione per la gara con la Fiorentina, nelle altre 3 sono sempre stati assegnati rigori, addirittura 2 nelle sfide con Udinese e Spal.

Per il Genoa, invece, sono 7 i precedenti con un bilancio più equilibrato: 2 vittorie, entrambe in Serie B nella stagione 2022/23, 2 pareggi, nella scorsa stagione con Juventus e Torino, e 3 sconfitte tra il 2018 e il 2020.

LR24