Juventus-Roma a Guida: bilancio negativo con i giallorossi

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro di Juventus-Roma. Sono 32 i precedenti con i giallorossi, negativo il bilancio: 11 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.

Lo scorso anno 5 precedenti con la Roma: l'1-1 a Torino contro i granata, la sconfitta 2-0 in casa del Bologna, quella di San Siro contro il Milan per 3-1 (ultima gara di Mourinho), la vittoria nel derby di ritorno per 1-0 e la sconfitta di Bergamo della terzultima giornata per 2-1.

L’arbitro ha già diretto una gara tra Roma e Juventus, quella dell’Olimpico nel 2020. La gara fu vinta 2-1 dagli ospiti, nel giorno in cui Zaniolo rimediò l’infortunio al crociato.

LR24