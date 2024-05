Torna il poliziotto Makkelie, "senza coraggio" per Dzeko nel 4-1 di Barcellona. 2 vittorie su 2 per il Bayer

Sono 3 le sfide della Roma arbitrate da Makkelie e se i giallorossi vanno a caccia di un'impresa "stile Barcellona", dovranno farlo con l'arbitro dell'andata di quel doppio confronto nei quarti di finale di Champions del 2018. Diresse infatti il 4-1 del Camp Nou in favore dei blaugrana, con autorete di De Rossi ad aprire la partita. "È senza coraggio" dirà di lui Dzeko a fine partita per le recriminazioni giallorossi su un paio di episodi da rigore. Prima, l'anno precedente, aveva arbitrato lo 0-4 della Roma sul campo del Villarreal in Europa League e. Dopo, nella stagione 2018/19, tornò per l'andata degli ottavi di Champions League nella vittoria per 2-1 sul Porto all'Olimpico.

2, invece, le gare del Bayer Leverkusen dirette dall'arbitro 41enne, di professione poliziotto: entrambe in casa e terminate con la vittoria dei tedeschi. La prima in ordine di tempo nel girone di Champions 2015/16, col Bate Borisov, l'altra nel ritorno degli ottavi di Europa League, edizione 2019/20, con l'1-0 sul Rangers.

LR24