Roma imbattuta con Colombo, la Juve con lui ne ha perse 2 su 2 quest'anno

Andrea Colombo, classe 1990 della sezione di Como, è tra gli arbitri di nuova generazione che ormai da un paio d'anni stabilmente dirige partite di Serie A. Due settimane fa è stato designato per il derby di Milano, nonostante la scelta abbia scatenato alcune polemiche per un diverbio avuto con Maldini ai tempi di una sfida del Milan Primavera, dove giocava il figlio Daniel. Ora per lui un altro banco di prova rappresentato da Roma-Juventus.

Ma già in passato Colombo ha arbitrato big match della Roma, come la gara col Napoli dell'andata, terminata 2-0. 4 i precedenti complessivi: in stagione c'è anche il 2-1 al Lecce sempre all'Olimpico mentre lo scorso anno Colombo fischiò in Roma-Salernitana (2-2) e Torino-Roma (0-1). Bilancio dunque di 3 vittorie e un pareggio.

3 sfide, invece, con la Juventus che quest'anno con Colombo alla direzione ha sempre perso: 1-0 in casa della Lazio a fine marzo e 4-2 al 'Mapei Stadium' col Sassuolo. Lo scorso anno, ad inizio campionato, il 2-0 allo Spezia che rappresenta l'unica vittoria dei bianconeri.

