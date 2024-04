Quarta volta con Turpin, l'arbitro di Roma-Barcellona 3-0. Il Milan col francese non ha mai vinto

È francese la designazione per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con il quasi 42enne Turpin, di professione giurista, che avrà il fischietto giovedì sera a San Siro. Anche nella passata stagione arbitrò una gara tutta italiana in Europa, col derby tra Milan e Inter al ritorno che vide vincere i nerazzurri per 1-0 nel 4° confronto tra Turpin e i rossoneri, tutti conclusi senza vittorie. 2 pareggi (con Tottenham e Porto nelle Champions League passate) e 2 sconfitte (oltre al derby dello scorso anno, 0-2 dall'Arsenal nel 2017/18).

Tre i confronti con la Roma con quello in maiuscolo della vittoria per 3-0 sul Barcellona nella storica notte del 10 aprile 2018. Prima, nel 2014/15, Turpin aveva arbitrato Feyenoord-Roma, playoff di Europa League, con 1-2 per i giallorossi. Dopo, invece, dirigerà Roma-Real Madrid (0-2) della fase a gironi dell'ultima Champions League disputata.

LR24