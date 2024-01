Quarta volta con Sacchi: quest'anno il 7-0 all'Empoli, la scorsa stagione il 3-1 al Verona

Juan Luca Sacchi, che nell'ultima giornata era stato designato come IV uomo di Milan-Roma in sostituzione di Abisso, fischierà in Roma-Verona, la partita che sancirà il debutto di Daniele De Rossi da allenatore giallorosso e in Serie A. Sono tre i precedenti di Sacchi con la Roma, con due vittorie, l'ultima nel 7-0 all'Empoli e un anno fa proprio in casa del Verona (1-3), e una sconfitta, il 2-0 rimediato in casa della Sampdoria a fine stagione 2020/21.

10, invece, i precedenti di Sacchi col Verona, che l'ultima volta si sono incrociati nell'1-3 con la Roma un anno fa. Questa ha rappresentato la terza sconfitta, dopo il 2-1 patito dall'Atalanta e un'altra sconfitta, in Serie B, con lo stesso risultato contro il Lecce. Negli altri 7 incontri, invece, 6 successi e un pareggio.

LR24