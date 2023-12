Roma-Napoli a Colombo: con lui giallorossi imbattuti in 3 precedenti

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como il fischietto di Roma-Napoli. Per l'arbitro lombardo sarà il quarto precedente in carriera con i giallorossi, il secondo stagionale dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dello scorso 5 novembre. Prima di quella sfida altri due precedenti, entrambi nella scorsa stagione: il pareggio dell'Olimpico per 2-2 con la Salernitana e la vittoria per 1-0 sul campo del Torino, con rigore decisivo segnato da Dybala per un mani di Schuurs. Dopo quella partita arrivarono anche i complimenti di Mourinho: "Giovane con criteri giusti da un lato e dall'altro. Mi è piaciuto tanto".

Sono 3 i precedenti in Serie A anche con il Napoli: due vittorie nella scorsa stagione (contro Atalanta e Sassuolo) e la sconfitta di quest'anno al Maradona contro la Lazio per 1-2.

LR24