La Roma non muore mai: sono 9 i gol segnati nel finale di gara dai giallorossi. In Europa meglio solo Barça e Bayern Monaco

LR24.IT - La vittoria per 2-1 in rimonta sul Lecce firmata Azmoun-Lukaku ha rappresentato un record per la Roma. La squadra di Mourinho infatti ha segnato 9 reti dal 76' in avanti: più di qualsiasi squadra nel torneo in corso. Alle spalle dei giallorossi c'è l'Inter di Simone Inzaghi, con 8 gol segnati nell'ultimo quarto d'ora. Un dato importante, per i giallorossi, anche se paragonato a livello europeo. La Roma, nei top 5 camionati, occupa il quarto posto di questa speciale classifica. Al comando il Barcellona con 11 gol segnati nel finale di gara, seguito da Bayern Monaco (10 gol) e Stoccarda (9 gol al pari dei giallorossi). Ma non è finita qui: per la prima volta, infatti, i giallorossi hanno segnato 2 gol oltre il 90' nello stesso match.