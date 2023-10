Ayroldi: con la Roma un pari e un ko nella scorsa stagione. 1 sola vittoria in 5 precedenti per il Monza

Giovanni Ayroldi arbitrerà per la prima volta la Roma in questa stagione. L'ultimo incontro con i giallorossi è sul finire del passato campionato, quando alla penultima la squadra di Mourinho uscì sconfitta a Firenze per 2-1. L'1-1 in casa del Sassuolo, invece, è l'altro precedente dello scorso anno. Completano il quadro 2 vittorie, ottenute nel 2021 (2-0 sull'Empoli in casa) e nel 2020 (5-2 sul Benevento sempre all'Olimpico). Totale, dunque, di 2 successi, entrambi in casa, un pareggio e una sconfitta.

Sono 5, invece, i precedenti del Monza con Ayroldi, di cui uno solo nella massima serie: lo 0-3 con cui i lombardi si imposero in casa della Sampdoria lo scorso anno. Poi 3 sconfitte, tra Serie C, Coppa Italia di C e playoff di B, e un pareggio per 1-1, sempre in Serie C, con la Triestina nel 2018.

