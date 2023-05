"L'arbitro che vorrei": Mourinho ritrova Orsato dopo l'1-1 col Milan. 2 anni e mezzo fa l'ultima vittoria

Dopo aver svolto le mansioni del IV uomo in Real Madrid-Manchester City di Champions League, Daniele Orsato tornerà ad imboccare il fischietto in Serie A e lo farà dal Dall'Ara di Bologna dove domenica alle 18 sarà ospite la Roma. Dopo i veleni tra Mourinho e l'arbitro vicentino, al termine della sfida col Monza quando il portoghese ha mostrato tutto il suo disappunto per la direzione di gara di Chiffi, ha utilizzato proprio Orsato come metro di paragone: "Nell'ultima partita (contro il Milan, ndr) la gente diceva 'la Roma con Orsato non vince mai, sono 6 partite che non vince'. Dato che non sono scaramantico, se posso avere Orsato in tutte le partite lo voglio perché è in controllo e anche quando sbaglia è in controllo della comunicazione e non ha bisogno di fare la faccia da i*******o".

Nel frattempo la striscia negativa si è allungata: l'1-1 col Milan di 10 giorni fa ha almeno interrotto una serie di 5 sconfitte consecutive. Ultima vittoria che resta ferma al 1 novembre 2020, 2-0 alla Fiorentina. Nel complesso, ora, il bilancio è in perfetta parità: 39 partite con 13 vittorie, altrettanti pareggi e lo stesso numero di sconfitte.

Va meglio per il Bologna, invece, almeno nel computo totale: 13 vittorie, 6 pareggi e altre 6 sconfitte completano lo score nei 25 precedenti. Anche un Bologna-Roma nel taccuino di Orsato: 1-1 nel novembre del 2008, con il vantaggio di Totti annullato dall'autogol nel finale di Cicinho.

LR24