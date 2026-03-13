FOTO e VIDEO - AS Roma-Eurobet.live: le maglie con il nuovo main sponsor

Ora è ufficiale: dopo una lunghissima attesa la Roma ha il suo nuovo main sponsor e si tratta di Eurobet.live . L'accordo sarà in vigore fino al 30 giugno 2029 e la società giallorossa incasserà 16 milioni di euro (bonus inclusi) a stagione. Il marchio comparirà sulla maglia della squadra a partire dalla trasferta di domenica a Como. Alle ore 12, presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo partner del club capitolino e sono state esposte le maglie della Roma con il marchio Eurobet.live sul petto.

