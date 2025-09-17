Evento del Business Club giallorosso con i partner commerciali, Ghilardi: "Il derby? Non vedo l'ora". Cristante: "Una settimana mai come le altre" (VIDEO)

Serata speciale per i partner commerciali della Roma, che si sono ritrovati per l'evento di inizio stagione organizzato dal Business Club in una suggestiva terrazza della Capitale. Oltre 400 ospiti, tra aziende sponsor e corporate hospitality, hanno partecipato all'incontro, che ha visto la presenza di ospiti d'eccezione come Bryan Cristante, il nuovo acquisto Daniele Ghilardi e la leggenda Abel Balbo.

Il giovane difensore Daniele Ghilardi ha espresso il suo entusiasmo per l'inizio della sua avventura in giallorosso: "Essere qui è un onore, mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il Mister. Il derby l'ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo, non vedo l'ora che arrivi domenica".

Anche Bryan Cristante ha parlato del clima che si respira in vista della sfida con la Lazio: "La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un'emozione incredibile. Anche quando ho l'occasione di indossare la fascia provo sensazioni uniche. Abbiamo un grande allenatore, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così".