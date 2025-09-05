AS Roma Store: il 12/09 Adidas lancia la nuova Terrace Icon Collection (FOTO)

Adidas assieme all'AS Roma mette in palio 30 coppie di VIP pass per l’appuntamento del 12 settembre, in programma presso l’Adidas Brand Center di via del Corso, a Roma. Per l'occasione ci sarà il lancio della Terrace Icon Collection, l'ultima collezione Apparel di Adidas, che vede anche due nuove collaborazioni speciali con il club giallorosso: disponibili la nuova polo verde chiaro a maniche lunghe e una divisa bianca a righe e con i ricami rossi sulle maniche. All'evento saranno presenti anche Gianluca Mancini e Matias Soulé.