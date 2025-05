Gran Galà del Calcio, Pisilli nominato 'Miglior Giovane della Serie A 2023/24': "Questo premio è un grande stimolo per dimostrare sempre di più il mio valore" (VIDEO)

Nella serata odierna va in scena allo Sheraton Parco De' Medici Roma Hotel l'evento 'Gran Galà del Calcio ADICOSP' riguardante l'annata 2023/24 e tra le varie personalità premiate c'è anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è stato nominato 'Miglior Giovane della Serie A 2023/24' ed è l'unico tesserato giallorosso premiato. Ecco le parole del classe 2004, il quale non era presente alla cerimonia per ritirare il premio dedicato a Daniel Guerini (calciatore della Lazio Primavera scomparso il 24 marzo del 2021 in un incidente stradale) e ha inviato un video-messaggio: "Possono sembrare parole di circostanza, ma questi riconoscimenti sono per me un grande stimolo per dimostrare sempre di più il mio valore. Mando un saluto a tutti i presenti e mi scuso per non esserci stato. Buona continuazione, volevo ringraziarvi ancora per questo premio".