Delegazione Roma Primavera a Testaccio per l'evento "Let's Play Together": in dono i kit ai bambini del quartiere (COMUNICATO e FOTO)

Nella giornata di ieri, 11 ottobre, una delegazione di calciatori della Roma Primavera era presente, in veste di ambasciatori, al Rione Testaccio per il "Let's Play Together". L'evento è stato ideato soprattutto per promuovere l'importanza dello sport tra i ragazzi delle fasce più svantaggiate. L'appuntamento era all'Oratorio Opera Salesiana, dove la delegazione giallorossa, guidata da Alberto De Rossi e da Simone Ricchio, ha regalato ai bambini delle cinque squadre del quartiere, i kit da gioco. Inoltre, i calciatori presenti, si sono intrattenuti con i ragazzi per una dimostrazione pratica dei fondamentali del gioco del calcio.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE