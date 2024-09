Serata conviviale: Dovbyk e Le Fée con il Roma Club Montecitorio (FOTO)

Giornata movimentata in casa Roma tra l'esonero di Daniele De Rossi, comunicato in mattinata, e l'arrivo a Trigoria di Ivan Juric. Per Artem Dovbyk ed Enzo Le Fée la giornata si conclude con l'abbraccio dei tifosi: i due giallorossi hanno partecipato alla serata conviviale del Roma Club Montecitorio. Ad accompagnarli sono presenti il responsabile della comunicazione del club, Gianni Castaldi, e la responsabile dell'ufficio del protocollo, Priscilla Bortoloni.