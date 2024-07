As Roma: 5mila tifosi in corteo per il 97° compleanno (DIRETTA FB, FOTO e VIDEO)

DAL CENTRO MDR E FERRANTE - Come da tradizione, la sera del 21 luglio migliaia di tifosi si riuniscono in corte per celebrare il compleanno dell'AS Roma. Alla mezzanotte, infatti, il club giallorosso compirà 97 anni e la sua gente scorrerà per le vie del centro fino a raggiungere la sede originaria in via degli Uffici del Vicario 35 in quello che rappresenta un meraviglioso Natale romanista.

23.15 - Il corteo avanza e imbocca ora via del Corso intonando senza sosta cori e colorando il cielo con fumogeni giallorossi.

23.10 - Mentre avanza, il corteo cresce anche in numero arrivando a superare i 5mila tifosi presenti.

22.45 - Si muove ora il corteo delle migliaia di tifosi romanisti. Alla testa c'è uno striscione con scritto: "Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te!". Accompagnato dal drappo con la lupa capitolina.

22.30 - Si attende il via libera per iniziare il corteo che raggiungerà il luogo culto della fondazione romanista.

22.15 - Da Piazza D'Aracoeli si contano già oltre 3mila tifosi che con cori, bandiere e fumogeni, colorano il cielo pronti a sfilare.