LIVE - Premi Ussi 2024, Spugna: "Vogliamo essere protagonisti anche in Europa". Presente anche De Rossi (FOTO e VIDEO)

DAL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE MDR - Oggi alle ore 12 andrà in scena al Circolo Canottieri Aniene la consegna dei premi Ussi Roma 2024, riservato alle personalità dello sport che si sono distinti nel corso della stagione. Tra gli atleti che riceveranno il riconoscimento spiccano gli allenatori Daniele De Rossi e Alessandro Spugna (tecnico della Roma Femminile). LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

13:00 - Spugna sale sul palco e ritira il riconoscimento: il premio è stato consegnato da Bruno Giordano e Ubaldo Righetti: "Permettetemi di condividere e dedicare il premio a tutte le persone che lavorano con me e che permettono a me e alle ragazze di arrivare a tutto questo. Ci sono tante persone che sembrano invisibili ma non lo sono e sono molto importanti per tutti noi. Quando si vince si esulta sempre. La Coppa Italia non è stata facile, sapevamo che sarebbe stata difficile perché era una finale. Eravamo sotto e abbiamo recuperato un risultato che sembrava impossibile. Poi siamo state brave e abbiamo vinto ai rigori. Ora dobbiamo alzare l'asticella. Siamo ambiziosi e vogliamo essere protagonisti in Italia e anche un po’ in Europa".

12:50 - Daniele De Rossi sale sul palco e abbraccia i giocatori della Nazionale di bakset con la sindrome di down. "Siete mai andati a Trigoria? Un giorno Daniele vi ci porta. Appuntamento prenotato, ora però fa un'amichevole dietro l'angolo (in Australia, ndr) e poi andate a Trigoria", le parole della presentatrice dell'evento. Il mister si rende subito disponibile e ribadisce l'invito.

12:33 - Arrivato anche Daniele De Rossi.

12:07 - Mister Spugna è arrivato al Circolo Canottieri Aniene.