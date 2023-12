Mourinho in visita alla Mater Dei: "La beneficenza si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto" (VIDEO)

Quest'oggi l'AS Roma si è resa protagonista di un'altra grande iniziativa. Una delegazione del club giallorosso si è infatti recata alla Mater Dei General Hospital per un evento di beneficenza (donati all'Associazione Casale Caletto doni di natura alimentare e un defibrillatore) e tra le varie personalità presenti c'era anche José Mourinho, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Ringrazio per l’affetto, ma io e i miei non meritiamo applausi. Il fatto di venire qui mi sembra assolutamente normale e naturale. L’invito mi è arrivato solamente prima di questo Natale, ma se arrivasse a gennaio, febbraio o marzo non cambierebbe niente né per me né per i miei ragazzi. L’applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza, io lo dico sempre: nessuno sa della mia beneficienza, la si fa con la bocca chiusa e il cuore aperto. Questa gente, sia coloro che lavorano alla Roma sia le persone che impiegano ore del loro giorno e tanto amore per questo tipo di causa, si merita un applauso. Grazie a coloro che hanno reso possibile tutto questo e alla Mater Dei che ha fatto questo regalo. L'importante è che il Natale sia ogni giorno e che la gente che si è ricordata oggi di voi si ricordi di voi ogni giorno della settimana. Un bacione a tutti e buon Natale".

Nei giorni scorsi anche Bove e Romolo si erano recati alla Mater Dei per regalare dei doni ai pazienti.