Dybala: "Non abbiamo iniziato bene, ma sono stato in situazioni peggiori. I tifosi mi hanno subito fatto sentire a casa mia"

Nel corso di un evento della Roma con gli sponsor ha parlato la Joya Paulo Dybala, raccontando le sue sensazioni dopo il suo primo anno nella capitale e i suoi pensieri in vista del futuro suo e del club giallorosso. Queste le sue parole:

Il tuo cuore è sempre giallorosso, Roma ti ha conquistato.

"Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno ogni anno. Per noi è fondamentale. Dopo un anno cosi importante per me, aver ricevuto tutto questo affetto è stato un sostegno incredibile perché non me lo aspettavo. Vi conoscevo poco ma mi avete fatto sentire subito come a casa e questo mi rende più facile rendere meglio in campo. Ho cercato di darvi, durante tutto l’anno, qualcosa indietro di tutto quello che mi avete dato voi. Ci è mancato poco per festeggiare ma per me è stato un anno incredibile in tutti i sensi”.